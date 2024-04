Con queste Cuffie gaming ASTRO A10 il tuo streaming sarà invidiato da tutti

ASTRO A10 Cuffie Gaming Cablate Gen 2 è un modello di cuffie a prova di gamer più incalliti ed esigenti. Comode, ricche di funzioni, belle da vedere. Prendile a metà prezzo, con il 47% di sconto, quindi le paghi solo 34,30 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Le cuffie Headset ASTRO Gaming A10 Gen 2 dispongono di driver dinamici da 32 mm ottimizzati per sentire il tuo gioco e i compagni di squadra con chiarezza e precisione.

Ottima la funzione Microfono flip-to-mute. Si tratta di un microfono ad asta integrato che può essere sollevato per disattivare l'audio per la privacy e abbassato per comunicazioni nitide tramite microfono unidirezionale da 6,0 mm. Molto comodo e per tutte le situazioni.

Molto comodo anche il controllo del volume. Sono dotate di cavo per cuffie rimovibile, per regolare l'audio senza mettere in pausa il gioco.

Vantano un archetto ultra resistente e una struttura robusta che offre prestazioni affidabili che superano le cuffie da gaming standard.

Il design è stato pensato ingegneristicamente per un uso prolungato senza provocare il minimo fastidio: Struttura circumaurale di tipo ergonomico e robusto con un design posteriore chiuso.

C'è poi un risparmio nel risparmio: i cuscinetti auricolari e l'archetto sono sostituibili, quindi non dovrai acquistare una nuova cuffie. Cos'altro volere?

