Cuffie gaming con stazione di ricarica a un prezzo MAI VISTO: approfittane!

ASTRO Gaming A50 Cuffia Wireless + Stazione Base di Ricarica è arrivata alla sua quarta generazione, sempre rinnovata per venire incontro alle sempre nuove esigenze dei gamer. Lo sconto è del 5%, quindi pagherai solo 207,99 euro! Tra i tanti vantaggi, ricordiamo la durata di oltre 15 ore della batteria agli ioni di litio.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Le cuffie vantano uno spettro di frequenze preciso e regolare che assicura alti cristallini, medi controllati e bassi privi di distorsioni. In questo modo dialoghi, musica e audio di gioco saranno più nitidi e realistici.

Veniamo ora al sistema Dolby Audio, che ti immergerà nel gioco grazie all'audio direzionale di qualità cinematografica ad alta risoluzione. Inoltre, l'audio spaziale elimina le limitazioni dei canali facendo muovere il suono in uno spazio tridimensionale, anche sopra e sotto l'ascoltatore. Dunque, sarai avvolto in tutto e per tutto.

Potrai godere appieno del controllo totale dell'audio di gioco e della chat utilizzando i controlli integrati nella cuffia gaming con microfono.

Le cuffie vantano l'esclusivo Software ASTRO Command Center, che permette di regolare audio e dialoghi, creare, salvare e condividere profili EQ personalizzati, regolare la riduzione del rumore, il riverbero e il livello del microfono.

Insomma, il tuo gaming non sarà più lo stesso.

