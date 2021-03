Le cuffie hi-fi Bang & Olufsen arrivano su Xbox: costano quanto una Series X

Dopo aver lanciato l'Xbox Headset Wireless, ecco che Microsoft presenta una nuova soluzione a chi cerca esperienze ludiche sempre più immersive per il gaming su PC e Xbox. Il colosso di Redmond ha ufficialmente annunciato il programma "Designed for Xbox Limited Series", i cui primi collaboratori sono i produttori di cuffie hi-fi Bang & Olufsen.

Le cuffie Bang & Olufsen Beoplay Portal Wireless sono già disponibili per il pre-ordine su Amazon ed altri rivenditori selezionati nelle colorazioni Black Anthracite, Grey Mist, e Navy Brass (nero carbone, blu e grigio chiaro). L'headset è collegabile al vostro PC Windows o alle console Xbox One e Xbox Series X|S, ed offrono facile accesso alle funzionalità di gioco dedicate con possibilità di bilanciamento e attivazione/disattivazione del volume di gioco e della chat direttamente sull'auricolare stesso o dall'app audio Bang & Olufsen. Oltre ad offrire un'altissima qualità del suono generale, è presente anche la funzione di "cancellazione attiva" tramite cui verranno eliminati tutti i rumori di fondo che possano inficiare l'esperienza sonora. Le cuffie possono collegarsi in connessione Wireless 2.4GHz con le console Xbox, ma sono compatibili anche con PC e dispositivi mobile con Bluetooth 5.1 o aptX Adaptive. La batteria si attesta sulle 12 ore in modalità utilizzando le funzionalità Wireless, Bluetooth e cancellazione attiva, e 24 ore usando soltanto Bluetooth e cancellazione attiva.

Presente poi un braccetto virtuale del microfono che garantirà grandi prestazioni senza necessitare di un intrusivo design di un'asta fisica, touch pad in alluminio, cuscinetti auricolari in memory foam, ricarica tramite porta USB-C, entrata Jack da 3,5 per connessioni cablate. L'headset è principalmente pensato per il gaming, ma le sue caratteristiche ben si prestano anche per la fruizione di musica, film e intrattenimento in generale.



Trattandosi di cuffie high-end, il prezzo sarà particolarmente impegnativo: si parte da 499,99 dollari USD. Il prodotto sarà disponibile dal 27 maggio in USA e Canada, e come detto è possibile già procedere al pre-order. Intanto, vi rimandiamo alle prime immagini che vi abbiamo riportato più in basso.