Cuffie Microsoft Xbox e PC in offerta su Amazon ad un prezzo incredibile

Le Cuffie stereo Xbox con cavo, caratterizzate da un audio nitido e intenso e da un design leggero e confortevole, con un suono forte e chiaro, sono in super offerta su Amazon a soli 39,99 euro, con lo sconto del 33% dal prezzo di listino di 59,99 euro.

Le Cuffie stereo Xbox con audio spaziale Windows Sonic forte e chiaro ad alta fedeltà garantiscono chat dall’audio nitido. Grazie al design flessibile e leggero, offrono un ottimo comfort durante le sessioni di gioco prolungate, con grandi padiglioni auricolari ultra morbidi e comodi controlli auricolari, il microfono è ritirabile e regolabile quando non è in uso.

Supportano tecnologie audio spaziali, tra cui Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone:X, per realismo e precisione audio completamente avvolgenti. Collegabili direttamente al controller Wireless per Xbox tramite il jack audio da 3,5 mm, senza batterie. Compatibil con PC Xbox Series X|S, Xbox One e Windows con un jack da 3,5 mm.

Lo stesso modello di cuffie con tecnologia wireless al momento risulta "non disponibile" su Amazon a questo link, questo rende ancora più appetitosa la promozione di oggi per lo stesso modello con cavo, acquistabili oggi al prezzo più basso di sempre.