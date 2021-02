Le cuffie di PlayStation 5 sono compatibili con la PS4?

Le Sony Pulse 3D Wireless, nuove cuffie da gaming prodotte da Sony, sono un accessorio immancabile per chiunque voglia immergersi al massimo nella sessione di gioco sfruttando il Tempest Engine di PlayStation 5, che consente di godere di un audio posizionale molto più realistico di prima.

Si tratta di cuffie che possono essere utilizzate sia in modalità wireless che tramite jack audio, vendute anche separatamente a un prezzo competitivo considerata la loro qualità. Per sfruttare al massimo il loro potenziale andrebbero provate con la nuova PlayStation 5, ma dato che risulta sempre difficile reperire la console, potreste valutare l'idea di acquistare questo accessorio per cominciare a utilizzarlo in altro modo.



Infatti, le Pulse 3D sono perfettamente compatibili sia con PS4 che con PC: è possibile collegarle alla vecchia console Sony usando il dongle USB per la modalità wireless oppure inserendo il jack audio da 3.5 millimetri nell'apposito ingresso del DualShock 4.

Il processo non richiede installazione di alcun tipo, il dispositivo audio verrà riconosciuto senza problemi e potrete così usare queste ottime cuffie per giocare alla vostra PS4, in attesa che arrivi la console per cui sono state concepite.

Se volete conoscere le nostre impressioni in merito, vi consigliamo la nostra video recensione delle cuffie Sony Pulse 3D.