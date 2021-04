Cuffie PS5: quali sono le migliori da comprare su Amazon?

Avete da poco preso una PlayStation 5 e volete sfruttare al meglio tutte le sue caratteristiche, facendo magari ricorso anche a un paio di cuffie da gaming di qualità. Ma quali scegliere? Eccovi alcuni utili consigli per gli acquisti che potrebbero regalarvi soddisfazioni.

Astro Gaming A50

Pensata appositamente per il gaming come suggerito dal nome, le Astro Gaming A50 si distinguono per un'elevata qualità sonora e per una durata della batteria molto considerevole, con almeno 15 ore di autonomia. Grazie al Dolby riescono inoltre a riprodurre con efficacia l'audio direzionale, oltre a tutti i suoni relativi al gioco o la chat. Non si tratta di cuffie perfette nel vero senso della parola, dato che l'efficacia del microfono poteva essere ancora migliore, ma si tratta di una scelta da tenere in considerazione. Compra le cuffie Astro Gaming A50 su Amazon.

Razer Kraken Tournament Edition

Molto semplici nel design, ma spettacolari in quanto a riproduzione sonora (merito del surround THX Spatial 5.1 e 7.1), le Kraken Tournament Edition possono risultare allettanti anche per il prezzo mediamente più economico rispetto alla concorrenza al quale vengono vendute. Perfette anche per sessioni di gioco molto lunghe: oltre alla loro generale leggerezza che le rende molto comode, la copertura in simil pelle e l'infusione a gel impediscono inoltre che si riscaldino provocando fastidio. Comprale su Amazon al prezzo di 59,99 euro.

Sennheiser GSP 300

GSP 300 si distingue per una qualità del suono di tutto rispetto: ottimo surround e ogni tipo di tonalità alta, media o bassa che si amalgamano armoniosamente riproducendo con estrema cura ogni tipo di rumore o melodia del gioco in corso. La loro forma per alcuni potrebbe forse risultare un po' scomoda e ingombrante, ma il prodotto funziona benissimo anche per quanto riguarda il microfono incorporato, rendendola così una scelta caldamente consigliata per chiunque sia alla ricerca di un ottimo paio di cuffie. Costano 99.99 euro su Amazon.

Sony Pulse 3D

Si tratta delle cuffie ufficiali per PS5 prodotte da Sony e si possono considerare tra le migliori attualmente a disposizione. Oltre ad incorporare il microfono e ad avere un design che si sposa perfettamente con lo stile della console, le sue prestazioni in termini di audio sono eccellenti e riproducono ogni tipo di suono in maniera impeccabile, sfruttando al massimo la tecnologia Tempest 3D AudioTech. Risultano inoltre molto comode una volta indossate e riescono ad isolare tutti i suoi esterni non collegati direttamente al gioco. Le cuffie Sony Pulse 3D costano 99,99 euro.

Turtle Beach Stealth 700

Tra le produzioni migliori di Turtle Beach, le Stealth 700 si sposano perfettamente con PS5, molto comode (anche per chi indossa occhiali spessi) e con una riproduzione audio invidiabile, merito soprattutto della funzione Superhuman Hearing che permette di sentire fino nei minimi particolari ogni suono del gioco, che si tratti del rumore di un proiettile o del movimento di un avversario vicino. Di recente ne è stata realizzata una nuova versione, la Gen 2, pensata appositamente per sfruttare al massimo la console Sony. Le cuffie Turtle Beach Stealth 700 costano 149,99 euro.