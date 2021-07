Cuffie Pulse 3D Wireless Headset per PS5 acquistabili a prezzo scontato su Amazon

Esaurite ovunque e disponibili a ad intermittenza in tutti i principali store italiani, tornano nuovamente disponibili a sorpresa su Amazon Italia con consegna immediata le nuove cuffie Pulse 3D Wireless Headset per PlayStation 5 addirittura al prezzo scontato di 88,93 euro, con lo sconto dell'11% dal listino.

Se le stavate aspettando, potrebbe essere l'occasione giusta per recuperarle con spedizione immediata e ad un prezzo scontato, vendute e spedite da Amazon e non da venditori terzi, con garanzia totale di 24 mesi per ogni tipo di malfunzionamento, clicca qui per acquistare le cuffie Pulse 3D Wireless Headset PS5.

Sono ritornate disponibili più volte su Amazon Italia ma non sono mai durate molto, le scorte potrebbero esaurire nuovamente prima del previsto. Le nuovissime cuffie di Sony con audio 3D garantiscono ai possessori della console nextgen un sonoro immersivo e avvolgente che cambia l'esperienza che il gioco ci offre. Grazie alla ricarica USB Type-C e al doppio microfono con eliminazione del rumore, è possibile chiacchierare agevolmente nel party sfruttando un'acquisizione vocale ultra nitida.

Per risparmiare ulteriormente, vi segnaliamo che possono essere applicate anche altre promozioni di Amazon, come per esempio la possibilità di ricevere un buono da 8 euro solamente caricando la prima foto su Amazon Photos, 6 euro ricaricando l'account Amazon di almeno 90 euro, 5 euro di buono sconto solamente guardando almeno 5 minuti di un film o una puntata di una serie TV, 10 Euro di buono sconto accedendo dall'App di Amazon per la prima volta o 5 Euro di buono Amazon attivando la prova gratuita di Amazon Music Unlimited.