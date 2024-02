Cuffie wireless con microfono PULSE Elite PS5 in preordine ad un prezzo scontato su Amazon

Le nuove cuffie wireless con microfono PULSE Elite sono in arrivo il 21 febbraio e su Amazon sono preordinabili incredibilmente ad un prezzo scontato, si tratta della prima volta in assoluto che vediamo un hardware di Sony in preordine ad un prezzo più basso del listino.

Le cuffie wireless con microfono PULSE Elite riprodurranno audio straordinariamente realistico con i nostri videogiochi grazie ai driver magnetici planari, ispirati a quelli usati negli studi di registrazione con distorsione bassissima e bassi nitidi e profondi. Grazie al microfono retrattile, con la funzione di eliminazione del rumore grazie alla tecnologia IA, saremo in grado di farci sentire in maniera chiara e precisa dalla nostra squadra., con una connessione rapida e senza interruzioni.

La batteria godrà di una durata massima di 30 ore per accompagnarci in sessioni di gioco prolungato e sarà ricaricabile in modo rapidissimo, in soli 10 minuti ci permetterà di utilizzare le cuffie per ben 2 ore.

Clicca qui per preordinare le Cuffie wireless con microfono PULSE Elite PS5 su Amazon Italia al prezzo di 129,99 euro con lo sconto di 20 euro dal prezzo di listino di 149,99 euro

Contenuto della confezione: cuffie wireless con microfono PULSE Elite, adattatore USB PlayStation Link, supporto di ricarica PULSE Elite, piastra di montaggio, cavo USB, manuale di istuzione.