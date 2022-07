Cult of the Lamb è ancora più adorabile, e malvagio, nel nuovo video gameplay

Nel nuovo, frizzante video gameplay di Cult of the Lamb datoci in pasto da Devolver Digital, l'agnello sacrificale da interpretare nella prossima esperienza action adventure di Massive Monsters va in cerca di accoliti per saziare la fame di anime del demone che l'ha salvato da morte certa.

Il bizzarro canovaccio narrativo steso dagli autori di Cult of the Lamb verte proprio attorno alle attività che gli utenti, nei panni (o meglio, nel vello) di questo agnello redento da un'entità oscura, dovranno compiere andando a caccia dei falsi profeti che popolano una dimensione squisitamente ricostruita in uno stile horror-cartoonesco.

Col passare delle ore di gioco, il nostro impavido alter-ego potrà acquisire poteri, abilità e seguaci a prescindere dalla bontà o dalla malvagità delle azioni compiute (o delle atrocità commesse): starà agli utenti, quindi, decidere l'allineamento morale del proprio personaggio, un approccio che si rifletterà nell'atteggiamento assunto dai PNG e nel tenore dell'esperienza di gioco da vivere.

Prima di lasciarvi al nuovo video di Cult of the Lamb, vi ricordiamo che l'uscita della nuova avventura di Devolver Digital è prevista per l'11 agosto su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate lo spassoso video di Cult of the Lamb dal Devolver Direct tenutosi il 10 giugno scorso nella cornice del Summer Game Fest.