Cult of the Lamb si aggiorna: il nuovo update risolve un bel po' di bug

In attesa di scoprire tutte le novità in arrivo con i DLC gratis di Cult of the Lamb, promessi dagli sviluppatori in seguito al raggiungimento del milione di giocatori in una sola settimana, ecco che arriva l'update che aggiorna il titolo Devolver Digital alla versione 1.0.10.

La pagina ufficiale del gioco su Steam ha da poco accolto un piccolo post dedicato alla patch, la quale ha l'obiettivo di sistemare alcuni bug segnalati dai giocatori. Installando l'ultima versione di Cult of the Lamb, non dovrebebro più verificarsi i problemi relativi allo Spider Trader, ovvero il personaggio che si incontra prima dell'entrata nei dungeon e presso il quale è possibile acquistare un seguace: a causa di un bug, l'NPC non garantiva un potenziamento e talvolta non aveva un personaggio in vendita. Tra le altre problematiche risolte dalla versione 1.0.10 troviamo quello dei seguaci che abbandonano la tenda prima di ritornare pienamente in forze e l'assenza di musica durante alcuni rituali.

Prima di lasciarvi al changelog completo dell'aggiornamento sul sito ufficiale, va precisato che al momento è possibile scaricarlo esclusivamente su Steam ed è probabile che ci vorrà ancora qualche giorno prima del suo arrivo su tutte le altre piattaforme.

