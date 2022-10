Cult of the Lamb si espande: l'agnellino blasfemo celebra il Blood Moon Festival

Cult of the Lamb, il gioco più seguito di Scientology su Twitter (come ricordano scherzosamente gli stessi sviluppatori), accoglie tanti contenuti inediti con l'ultimo aggiornamento che dà inizio al Blood Moon Festival.

Il nuovo update offre a tutti gli emuli dell'agnellino blasfemo di Massive Monster l'opportunità di compiere il nuovo rituale della Luna di Sangue. L'evento speciale di Cult of the Lamb s'accompagna al lancio di quattro decorazioni inedite per la base, all'aggiunta di nuovi aspetti da sbloccare per customizzare i seguaci e all'ampliamento della rosa di brani che compongono la colonna sonora di questa frizzante esperienza roguelike.

Il Blood Moon Festival è già attivo da oggi, lunedì 24 ottobre, e lo sarà fino alla giornata di giovedì 10 novembre: in cima alla notizia trovate il simpatico (e inquietante) video confezionato da Devolver Digital per celebrare il lancio dell'ultimo aggiornamento di Cult of the Lamb su PC e console.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete immergervi nelle atmosfere dell'ultima avventura gestionale intrisa di elementi roguelite di Massive Monster leggendo la nostra recensione di Cult of the Lamb.