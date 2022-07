Cult of the Lamb: l'agnellino blasfemo incontra i membri della setta in video

Di ritorno dall'iconica Melee Island di Return to Monkey Island (scusate il doppio gioco di parole), Devolver Digital riapre una finestra sulla dimensione blasmema di Cult of the Lamb per farci conoscere alcuni degli adepti della setta che dovremo creare indossando i panni, ebbene sì, di un agnello sacrificale.

Redento da un'entità oscura che, in cambio, chiederà al nostro alter-ego di dare vita a un nuovo culto religioso, l'agnello che dovremo impersonare si imbarcherà in un lungo viaggio per scacciare i falsi profeti e diffondere il Verbo tra gli abitanti dei villaggi.

Col passare delle ore di gioco sarà possibile reclutare adepti e, insieme a loro, edificare strutture votive e completare le tante attività di un microcosmo pieno di missioni da svolgere: in base alla bontà o alla malvagità delle azioni compiute saremo in grado di acquisire ed evolvere abilità, poteri ed equipaggiamenti che risulteranno essere particolarmente utili per superare le sfide dei dungeon più pericolosi.

La missione dell'agnello protagonista di Cult of the Lamb partirà ufficialmente l'11 agosto, giusto in tempo per il lancio del nuovo horror cartoonesco di Devolver Digital e Massive Monsters su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Volete saperne di più su questo action adventure? Sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra anteprima di Cult of the Lamb.