Cult of the Lamb: l'avventura dell'agnellino blasfemo si espande con Sins of the Flesh

Sins of the Flesh, il DLC gratis di Cult of the Lamb, sta per approdare su PC e console: a darne conferma sono i curatori dei profili social di Devolver Digital con un video che fissa la data di lancio di questo atteso contenuto aggiuntivo.

Descritto dal team di Massive Monster come "il più grande e malvagio aggiornamento" dalla commercializzazione di Cult of the Lamb, Sins of the Flesh estende il perimetro ludico, narrativo e contenutistico dell'avventura dell'agnellino blasfemo di Devolver con nuove missioni, funzionalità, migliorie al gameplay e tante sorprese.

Il perno attorno al quale graviteranno tutte queste innovazioni sarà rappresentato dall'inedito sistema di progressione elaborato da Massive Monster per condurci in un 'sentiero peccaminoso' pieno di colpi di scena, tra rituali ancestrali da padroneggiare e bizzose entità ultraterrene da compiacere accogliendo nuovi adepti nel proprio culto.

L'espansione gratuita porta in dote tantissimi nuovi oggetti e delle risorse inedite da acquisire per facilitare la crescita del proprio 'gregge di devoti'; non mancheranno poi delle armi originali come il Blunderbuss, grazie al quale poter arrecare ingenti danni ai nemici che oseranno ostacolare la crociata del nostro alter-ego.

Il lancio di Sins of the Flesh è previsto per il 16 gennaio, con download gratuito per tutti coloro che hanno acquistato Cult of the Lamb su PC, PlayStation, Xbox o Switch. Avete già letto la nostra recensione di Cult of the Lamb?