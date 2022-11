Cult of the Lamb: un cosplay dell'agnellino blasfemo al femminile

Ci sono state tante sorprese nel 2022 videoludico, che avrà spazio ancora per qualche sorpresa, considerato che mancano quasi due mesi alla sua conclusione. Tuttavia si può già tirare qualche somma, con Devolver Digital che ha fatto la sua parte portando al pubblico quella piccola perla di Cult of the Lamb.

Un piccolo racconto di blasfemia, sangue, morte, divinità orripilanti e sacrifici presentate in modo cartoonesco e simpatico, con questo agnellino sacrificale che diventa il fondatore di un nuovo culto. Cult of the Lamb obbligherà così il protagonista dalle sembianze antropomorfe a girare in vari luoghi per abbattere le antiche divinità, potendo all'occorrenza fare uso dei suoi seguaci in vari modi, di sfruttare armi diverse a rotazione e di indossare mantelline che donano vari poteri ma anche malus.

L'agnellino in formato cartoon è completamente diverso però da ciò che ha in mente la cosplayer Mirikashi. E ciò si può notare in questa foto con un cosplay dell'agnellino di Cult of the Lamb, diventato molto più umano e al femminile. Con i capelli ricci bianchi ricrea la peluria dell'animale, mentre non si fa mancare ovviamente la mantellina e il resto del vestito. Vi unireste al suo culto?

Intanto si celebra il Blood Moon Festival, mentre l'eresia di Cult of the Lamb è stata presa di mira dai cristiani.