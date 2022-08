Cult of the Lamb: il culto dell'agnello, la nuova perla indie di Devolver Digital

L'avventura dell'agnellino blasfemo è un giano bifronte che da un lato guarda al genere Roguelite, dall'altro al mondo dei gestionali, e sembra farlo con classe. Una nuova hit targata Devolver Digital.

Il sacrilego viaggio intrapreso dall'agnellino blasfemo di Cult of the Lamb ci restituisce infatti l'immagine di un progetto incredibilmente profondo e, al tempo stesso, davvero molto immediato, merito soprattutto dell'approccio adottato dagli sviluppatori nel dare forma a un canovaccio narrativo così originale.

La progressione roguelite su cui si incardina l'intera esperienza di gioco di Cult of the Lamb scandisce alla perfezione il ritmo delle attività da completare in una dimensione squisitamente ricostruita in uno stile horror-cartoonesco. Non meno interessanti, e importanti ai fini del gameplay, sono poi gli aspetti strettamente gestionali sui quali il team di Massive Monster ha eretto l'implacatura ludica e narrativa dell'odissea vissuta dagli emuli dell'agnello "tutto casa e chiesa".

Nell'attesa che si faccia l'11 agosto per poter divulgare il Verbo dell'oscura creatura che salverà il nostro (un tempo mansueto) alter-ego da morte certa, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Cult of the Lamb a firma di Giulia Martino, con un'analisi approfondita e tanti spunti di riflessione sull'ultima gemma indie sfornata dalle fucine di Devolver Digital.