Cult of the Lamb, si dissemina l'amore: Sins of Flesh introdurrà i 'piaceri della carne'

Come sappiamo ormai da un po' di tempo, Cult of the Lamb si prepara ad un'espansione dell'avventura dell'agnellino con Sins of the Flesh. Le novità che faranno seguito all'update gratuito sono davvero numerose e, tra oggetti e risorse inedite, non mancheranno i "piaceri peccaminosi" per il pericoloso agnello pronto a mietere sempre nuove vittime.

Mentre si attende l'arrivo di Sins of the Flesh su Cult of the Lamb, soprattutto dopo i traguardi conseguiti da Devolver Digital dopo che lo stesso Cult of the Lamb ha conquistato oltre 3,5 milioni di player, giungono maggiori dettagli sui contenuti che faranno da sfondo al corposo aggiornamento. Nello specifico, l'anno scorso si è chiuso con una promessa da parte del team dietro lo sviluppo di Cult of the Lamb: i ragazzi di Massive Monster avrebbero aggiunto la possibilità di fare sesso con gli NPC qualora si fossero raggiunti i 300 mila follower su Twitter.

Così è stato in effetti, e non è mancato il post Twitter/X (sempre nello stesso periodo) in cui è stato dichiarato che "sembra che stiamo aggiungendo il sesso in Cult of the Lamb. Puntiamo all'inizio del 2024!". I peccati carnali coinvolgeranno i giocatori in azioni indicibili per quello che, almeno in teoria, dovrebbe essere il simbolo di purezza e di innocenza per antonomasia. Ormai manca davvero poco al momento della verità: il day one di Cult of the Lamb Sins of the Flesh è dietro l'angolo, perciò non ci resta che scoprire tutte le novità che verranno presto rilasciate dal team di sviluppo per i fan.