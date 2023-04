Cult of the Lamb, il DLC gratis è disponibile: nuove eresie in Relics of the Old Faith!

A breve distanza dall'annuncio del DLC gratuito di Cult of the Lamb, l'apprezzato Indie accoglie l'espansione Relics of the Old Faith, ora disponibile per tutti i possessori del titolo.

Procedendo con il download e l'installazione della patch 1.2.0, i giocatori possono tornare a esplorare il bizzarro immaginario dell'opera edita da Devolver Digital. Nello specifico, il DLC introduce in Cult of the Lamb un nuovo arco narrativo, che muove i propri passi direttamente dall'endgame. Oltre a un ampliamento della storia, Relics of the Old Faith rivoluziona anche diversi aspetti del gameplay dell'Indie.

All'arsenale dell'agnellino protagonista del gioco vanno infatti ad aggiungersi ben 37 nuove Reliquie, ognuna caratterizzata da poteri e caratteristiche uniche. Spazio inoltre ad armi aggiuntive e a nemici inediti, tutti collocati nelle aree successive al completamento del gioco base. All'appello non potevano inoltre mancare ulteriori mini-boss, con ben 16 sfide ad attendere i giocatori. Il mondo di Cult of the Lamb accoglie inoltre un NPC misterioso, che, oltre ad assegnare una quest al protagonista, mette a disposizione anche un nuovo negozio.



Per completare il quadro, l'ambizioso DLC introduce anche una ricca modalità fotografica, alla quale si aggiungono molteplici opzioni di accessibilità, volte ad ampliare la community radunatasi attorno all'Indie. Accessibile in maniera completamente gratuita, il DLC di Cult of the Lamb è ora disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.