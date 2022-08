Cult of the Lamb: un DualSense 'lanoso e blasfemo' per celebrare il lancio

Per festeggiare il grande successo di Cult of the Lamb al lancio, Devolver Digital si allea con le fucine creative di We Are Robots per dare vita a una versione "lanosa e blasfema" del DualSense di PlayStation 5.

L'azienda australiana specializzatasi nella creazione su commissione di controller e accessori personalizzati ha così tratto spunto dall'originale canovaccio narrativo dell'ultima gemma indie di Devolver Digital per dare al DualSense di PS5 l'aspetto dell'agnellino "tutto casa e chiesa" di Cult of the Lamb.

La reinterpretazione del pad PlayStation 5 a cura di We Are Robots riprende l'iconografia sacrilega dell'avventura sviluppata da Massive Monster e dona al DualSense la calda lana del vello del personaggio principale. Un approccio, quest'ultimo, non troppo lontano da quello adottato dal team Xbox per realizzare i controller pelosi di Xbox Series X/S per Sonic 2 il Film.

L'iniziativa lanciata da Devolver Digital s'accompagna al lancio di un contest (rivolto ai suoi residenti in Australia, Stati Uniti e Canada) che mette in palio lo speciale controller di Cult of the Lamb e diverse copie digitali del gioco appena approdato su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Il (non proprio amorevole) abbraccio dell'agnellino blasfemo di Devolver prosegue sulle pagine di Everyeye.it con la nostra recensione di Cult of the Lamb a cura di Giulia Martino.