Cult of the Lamb si espande ancora: in arrivo il DLC gratis Sins of the Flesh

Avete spolpato Cult of the Lamb e avete ancora voglia di gestire una setta? Sappiate allora che a breve potrete tornare a giocare il titolo pubblicato da Devolver Digital grazie all'arrivo di un nuovo contenuto aggiuntivo che verrà distribuito in maniera del tutto gratuita.

Il prossimo DLC, che viene definito dal team di sviluppo un 'major content update', prenderà il nome di Sins of the Flesh e amplierà il gioco con nuove funzionalità, storie inedite e tanto altro. Purtroppo, però, gli sviluppatori non sono stati molto generosi per quel che riguarda le informazioni sull'aggiornamento e dovremo attendere ancora qualche settimana per scoprire nel dettaglio cosa troveremo nella corposa patch. Sappiate però che, stando alle dichiarazioni del team, nel corso dell'ultimo anno sono stati disseminati indizi su Sins of the Flesh ed è probabile che i fan possano già sapere in linea di massima cosa aspettarsi.

Per quel che riguarda invece la finestra di lancio, la prossima espansione gratuita di Cult of the Lamb dovrebbe approdare su tutte le piattaforme ad inizio 2024, ma anche in questo caso non si ha una data d'uscita precisa.

