Cult of the Lamb, espansione gratis in arrivo! Primi dettagli su Relics of the Old Faith

Con Relics of the Old Faith, l'agnellino tutto casa e chiesa di Cult of the Lamb si prepara ad accogliere tantissimi contenuti inediti e, per giunta, gratuiti! Il team di Massive Monster condivide i primi dettagli sulla prossima espansione.

La software house australiana si riaffaccia sui social per solleticare la curiosità dei tanti appassionati dell'agnellino blasfemo confermando, appunto, di essere al lavoro su questo grande pacchetto aggiuntivo che promette di migliorare e ampliare la già ricca offerta di gioco proposta da Cult of the Lamb.

L'annuncio di Relics of the Old Faith viene accompagnato dalla key art ufficiale di questo DLC, con importanti anticipazioni sulle creature da affrontare e sulle sorprese previste per il nostro impavido alter-ego alla costante ricerca di nuovi adepti. Maggiori dettagli sui contenuti dell'espansione verranno condivisi da Massive Monster dall stand che Devolver Digital appronterà nella cornice del PAX East 2023, l'evento di Boston che andrà in scena dal 23 al 26 marzo.

Nell'impaziente attesa di saperne di più sui contenuti dell'espansione gratuita Relics of the Old Faith, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Cult of the Lamb a firma di Giulia Martino.