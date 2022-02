Cult of the Lamb: il frizzante action adventure di Devolver Digital uscirà su PC e console

Dopo essersi premurato di lanciare Shadow Warrior 3, Devolver Digital guarda al futuro e si reimmerge nelle singolari atmosfere "horror-cartoonesche" di Cult of the Lamb per confermarne la natura multipiattaforma con un video che preannuncia, appunto, l'arrivo dell'action adventure su PC e console.

Presentato ufficialmente dagli sviluppatori di Massive Monsters nel corso della Gamescom 2021, Cult of the Lamb pone gli utenti nei panni di un agnello sacrificale che, dopo essere stato salvato da un'entità oscura, dovrà ripagare il debito andando a caccia dei falsi profeti che infestano il suo mondo.

L'esplorazione delle diverse regioni che compongono la dimensione fantasy del titolo darà modo al nostro insolito alter-ego di reclutare adepti, costruire strutture votive e, col passare delle ore di gioco, dare vita a un vero e proprio culto. Nel corso dell'avventura sarà perciò possibile acquisire poteri, abilità ed equipaggiamenti sempre più efficaci, grazie ai quali saremo in grado di fronteggiare i boss più arcigni e i campioni sguinzagliati dalle bizzose divinità che non vedranno di buon occhio la nostra opera.

Il lancio di Cult of the Lamb è previsto nel corso del 2022 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Agli amanti di queste avventure indie in salsa action ruolistica, consigliamo di leggere la nostra recensione di Nobody Saves the World.