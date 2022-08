Cult of the Lamb giunge alla versione 1.0.11: ecco tutte le novità dell'update

A soli pochi giorni dall'ultimo aggiornamento di Cult of the Lamb, il titolo pubblicato da Devolver Digital riceve un altro update che risolve alcuni dei problemi introdotti dal suo predecessore e non solo.

Sulla pagina ufficiale Steam del gioco è apparso infatti un nuovo post che segnala la disponibilità di una patch che porta il mix tra roguelite e gestionale alla versione 1.0.11. L'obiettivo principale di questo aggiornamento consiste nella risoluzione di due bug relativi allo Spider Trader, il ragno che vende seguaci e che si può trovare poco prima dell'entrata in un dungeon (e al suo interno, con un pizzico di fortuna). Grazie all'update disponibile da oggi, l'NPC garantisce l'ottenimento di una carta speciale in specifiche condizioni e non dovrebbe più presentare il bug che impedisce di acquistare un nuovo personaggio da aggiungere alla base. Non è finita qui, perché la patch sistema anche altri bug come quello dei talismani che diventano invisibili, quello dei dungeon che impediscono di proseguire in determinate circostanze. Anche questa volta, sembra che l'aggiornamento sia rivolto ai soli utenti Steam e non è chiaro quando sarà possibile scaricare la patch anche sulle altre piattaforme.

In attesa di ulteriori informazioni sulla roadmap degli aggiornamenti, vi ricordiamo che Devolver ha risposto alle bizzarre critiche a Cult of the Lamb da parte di un fan cristiano.