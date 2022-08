Cult of the Lamb, lancio da urlo: in arrivo 'importanti aggiornamenti' e contenuti gratis

Cult of the Lamb, il sorprendente roguelite gestionale di Devolver Digital con l'agnellino blasfemo, ha superato il milione di giocatori nella sola settimana di lancio: a darne notizia sono gli stessi sviluppatori di Massive Monster con un post sui social che celebra il grande successo dell'avventura indie.

Con una lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati della nuova gemma di Massive Monster, i ragazzi della software house anglo-australiana ci informano che "l'Agnello ha benedetto UN MILIONE di giocatori nella sola settimana di lancio! Saremo eternamente grati alla nostra community e alla devozione che ci state dimostrando, per questo il nostro team si impegna a migliorare il gioco con modifiche, correzioni e importanti aggiornamenti gratuiti di contenuti".

Per gli sviluppatori di Massive Monster, insomma, il lancio di Cult of the Lamb è solo l'inizio del viaggio che compiranno da qui in avanti "perché c'è ancora così tanto spazio per far crescere questo Culto!". A detta degli autori del fenomeno che ha stregato anche Phil Spencer, da qui in avanti il lavoro della software house verterà attorno alla realizzazione di aggiornamenti gratuiti che miglioreranno ed espanderanno l'esperienza ludica, narrativa e contenutistica del titolo su tutte le console.

Intanto, in rete prosegue la diatriba scatenata dalle ultime dichiarazioni di Gary di Kinda Funny su quelle che, a suo dire, sono state le attività svolte da Sony per bloccare l'arrivo di Cult of the Lamb su Xbox Game Pass.