Cult of the Lamb e il mancato arrivo su Xbox Game Pass: Devoler mette tutti a tacere

Nel corso delle ultime ore si è parlato molto delle polemiche scatenate dall'episodio di un celebre podcast, nel quale è stato affermato che Cult of the Lamb non è arrivato su Xbox Game Pass a causa dell'intervento di Sony. Per mettere a tacere il battibecco che è venuto a generarsi sui social, Devolver Digital è intervenuta sulla questione.

Vista la gravità delle accuse mosse al publisher, che secondo Gary di Kinda Funny avrebbe intascato una somma di denaro per evitare il debutto sul servizio targato Microsoft al day one, è stata rilasciata proprio da Devolver Digital una dichiarazione breve e diretta. Un portavoce dell'azienda ha infatti contattato la redazione di The Gamer, uno dei portali che aveva riportato le parole del giornalista durante l'episodio del podcase, per chiarire che tutto ciò che è stato detto "è assolutamente falso".

Se il gioco non ha raggiunto il catalogo di Xbox Game Pass al day one è quindi una semplice decisione del team di sviluppo e, visto che Cult of the Lamb vanta già un milione di giocatori, probabilmente non si tratta di una scelta sbagliata.

Se volete saperne di più sul gioco, che si prepara a ricevere una serie di contenuti extra grazie ad aggiornamenti gratuiti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Cult of the Lamb.