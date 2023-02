Cult of the Lamb non smette di evolversi: arriva la Patch 1.1.4, cosa cambia?

L'agnellino tutto casa e chiesa di Cult of the Lamb accoglie la Patch 1.1.4, un aggiornamento pieno di migliorie e ottimizzazioni per l'apprezzata avventura indie di Devolver Digital e Massive Monster.

Pur senza introdurre alcun contenuto inedito, l'update disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Switch promette di essere uno dei più importanti dell'intero supporto post-lancio di Cult of the Lamb. La patch, infatti, interviene su molteplici aspetti dell'opera, dalle prestazioni al comparto grafico passando per i combattimenti con i boss, la progressione delle attività da svolgere nei dungeon e il gameplay da fruire nella base.

Sempre attraverso l'aggiornamento 1.1.4, Massive Monster migliora la 'qualità di vita' degli appassionati di Cult of the Lamb risolvendo tutta una serie di problematiche emerse, ad esempio, con il soft lock durante gli attacchi nemici, con il respawn dei boss Witness e il mancato caricamento delle espansioni (un bug segnalato soprattutto su console PlayStation).

Prima di lasciarvi alle note complete della Patch 1.1.4 (le trovate aprendo il link in calce alla notizia), vi riproponiamo le dichiarazioni condivise da Devolver Digital in merito al mancato arrivo di Cult of the Lamb su Xbox Game Pass, un chiarimento resosi necessario per le infodate voci di corridoio che sono rimbalzate sui social prima del lancio dell'avventura indie.