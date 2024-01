Cult of the Lamb, che numeri! Devolver Digital ha conquistato oltre 3,5 milioni di player

Verso la fine del 2023, Devolver Digital ci ha salutato annunciando una nuova espansione gratis di Cult of the Lamb con il DLC Sins of the Flesh, previsto per l'inizio del 2024. Adesso, però, sappiamo che le novità giungeranno tra pochissimo tempo: è questione di pochi giorni, infatti, per l'approdo dell'attesissimo contenuto aggiuntivo per tutti.

Cult of the Lamb si espande con Sins of Flesh, disponibile dal 16 gennaio su tutte le piattaforme. La notizia è giunta quest'oggi, insieme ad un'altra informazione di non poco conto: oltre 3,5 milioni di seguaci hanno seguito il culto di Devolver Digital con Cult of the Lamb. È stato conseguito un risultato più che positivo, ed i numeri potrebbero aumentare anche nell'arco dei prossimi giorni con l'uscita di Sins of the Flesh.

Come annunciato dalla stessa Devolver Digital, "Sins of the Flesh, il prossimo aggiornamento gratuito per il simpatico cult sim Cult of the Lamb, offrirà ai fedeli seguaci una serie di piaceri mondani su PC, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il 16 gennaio. Per festeggiare l'uscita, Cult of the Lamb godrà anche di uno sconto del 40% per una settimana (dal 16 al 23 gennaio)". Nel fare ciò, come detto sopra, è stato anche dichiarato che più di 3,5 milioni di persone hanno iniziato la propria avventura su Cult of the Lamb dalla sua uscita ad oggi.