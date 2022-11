Cult of the Lamb, preordinabile l'edizione fisica con tanti contenuti bonus

Cult of the Lamb è contemporaneamente un gioco gestionale e di azione/avventura sviluppato da Massive Monster e pubblicato da Devolver Digital. Il gioco è stato rilasciato l'11 agosto 2022 per macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One e Xbox Series X/S.

Il gioco narra le vicende di un "agnello posseduto" che viene salvato dalla morte da uno sconosciuto simile ad un dio chiamato "Colui che aspetta", dovrà quindi ripagare il proprio debito creando una stirpe fedele nel suo nome.

Il gioco è in questo momento preordinabile su Amazon in edizione fisica in due differenti edizioni per PS5 e Nintendo Switch. L'edizione Standard include solamente il gioco in versione fisica ed è in preordine a 34,99 euro, l'edizione Deluxe include, oltre al gioco in formato fisico, un esclusivo artbook di 104 pagine in formato orizzontale, il CD ufficiale della colonna sonora del gioco in una custodia di cartone ed una scatola da collezione che include tutto il contenuto, il tutto a 54,99 euro.

Di seguito i link ai preordini:

Edizione Standard

Edizione Deluxe

Come sempre vi ricordiamo che per i videogiochi in preordine su Amazon, se dopo averli ordinati dovessero calare di prezzo, Amazon vi addebiterà in automatico il prezzo più basso che abbiano mai avuto dalla data dell'ordine a quella di spedizione.