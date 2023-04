Cult of the Lamb Relics of the Old Faith: presentato il nuovo DLC gratis all'Indie World

L'ultimo Nintendo Indie World per i prossimi titoli in uscita su Nintendo Switch ha saputo regalarci qualche importante sorpresa e, soprattutto, altrettante certezze su alcune delle produzioni videoludiche o DLC in arrivo nel prossimo futuro. È stato questo il caso dell'espansione gratis di Cult of the Lamb, mostratasi in un nuovo trailer.

Pur essendo stata annunciata già da diverso tempo, visto che sappiamo ormai da diverse settimane che l'espansione gratis Relics of the Old Faith di Cult of the Lamb è divenuta realtà, la nuova avventura incentrata sull'esperienza dei ragazzi di Massive Monster è stata al centro di un nuovo approfondimento al Nintendo Indie World tenutosi in data odierna.

Come sappiamo, il DLC introdurrà tanti oggetti inediti, reliquie e nemici, pronti ad accoglierci in dungeon rivisti con versioni inedite dei boss che abbiamo avuto già modo di affrontare nell'avventura di base. Non mancheranno nuove missioni, strutture e modalità, come nel caso della modalità permadeath, gauntlet e boss rush. Di divertimento all'orizzonte ve n'è tanto, soprattutto per quello che sarà un contenuto aggiuntivo gratuito.

Ma quando sbarcherà il nuovo aggiornamento? I fan di Cult of the Lamb potranno giocare le novità di Relics of the Old Faith dal prossimo 24 aprile 2023. L'uscita del DLC è dietro l'angolo e non vediamo l'ora di scoprire tutto ciò che Massive Monster ha in serbo per i giocatori.