Cult of the Lamb rischia di essere cancellato: team furioso verso le nuove politiche Unity

Stanno sollevando un grosso polverone le nuove politiche di Unity, che costringerebbero gli sviluppatori che utilizzano il famoso motore grafico a pagare 20 centesimi di dollari per ogni copia installata dei loro giochi, compresi quelli gratis. Una mossa che ha fatto soprattutto infuriare gli autori di Cult of the Lamb.

Attraverso una serie di tweet, Massive Monster minaccia di eliminare dagli store digitali il loro apprezzato Action Roguelike entro il primo gennaio 2024 in protesta con le nuove politiche adottate dai creatori di Unity. Per ora si tratta solo di parole, volte tuttavia a mandare un messaggio forte su quanto questa nuova politica possa rappresentare un serio danno per gli sviluppatori indipendenti più piccoli.

In un altro post su Twitter/X, Massive Monster scende più nel dettaglio e spiega come la mossa di Unity rischia di avere grosse ripercussioni sullo sviluppo dei futuri progetti della piccola azienda: "Per chi non lo sapesse, Cult of the Lamb è realizzato con il motore grafico di Unity, che sta introducendo una tassa su ogni copia di un gioco installata. Il nostro team è specializzato nello sviluppo di giochi mediante Unity, dunque quale sarebbe l'impatto su di noi? Beh, abbiamo progetti futuri in cantiere che inizialmente dovevano essere sviluppati tramite Unity. Dover cambiare motore comporterebbe ritardi significativi dei nostri progetti in quanto il nostro team dovrebbe apprendere da zero nuove competenze".

Massive Monster conclude il suo intervento dicendo che "la nostra missione è sempre stata quella di supportare e promuovere produzioni nuove ed emergenti della scena indipendente. L'introduzione di simili tasse potrebbe portare a sfide significative per tutti gli aspiranti sviluppatori". La nostra recensione di Cult of the Lamb ci ricorda le grandi qualità del celebre Roguelike, dunque sarebbe davvero un peccato se gli sviluppatori passassero dalle parole ai fatti all'inizio del 2024. Non resta che vedere come si evolverà la questione attorno Unity.