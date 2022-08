Cult of the Lamb: Devolver risponde alla critiche di un fan cristiano

Cult of the Lamb continua a far parlare di sé, e non solo per le sue indiscusse qualità ludiche. Con la sua ultima opera, Massive Monster ha fatto indispettire anche un fan cristiano, al quale non sono evidentemente andate a genio le tematiche trattate.

In Cult of the Lamb ci sono numerosi riferimenti religiosi: il protagonista è infatti un agnellino posseduto, che per ripagare un debito è chiamato a creare una setta in una terra di falsi profeti e a diffondere il suo "Verbo". Infastidito da certe tematiche, un fan cristiano ha inviato una mail a Devolver Digital, che si è occupata dalle pubblicazione e della promozione, scrivendo: "Sei un publisher di Austin, in Texas, come puoi essere in buon fede pubblicando un gioco completamente eretico come questo? Non capisco come un Cristiano in buona fede possa sostenere una cosa del genere". I responsabili social del publisher non si sono smentiti neppure questa volta e, piuttosto che prendere sul serio la lamentela, hanno risposto all'utente in maniera ironica: "Ce l'ha ordinato il nostro signore oscuro, The One Who Waits", riferendosi all'essere che nel gioco dona nuova vita all'agnello.

In questi giorni i ragazzi di Devolver Digital sono finiti anche in un'altra bufera: secondo Gary di Kinda Funny Games, infatti, il publisher texano sarebbe stato pagato da Sony per non portare Cult of the Lamb su Xbox Game Pass, un'accusa già rispedita al mittente.