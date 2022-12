Cult of the Lamb: il team anticipa le grandi novità dell'update gratuito del 2023

Cult of the Lamb è stato uno dei fenomeni videoludici più rilevanti del 2022 concepito dai ragazzi di Massive Monster e Devolver Digital. Il culto dell'agnello è pronto a tornare con grandi novità, le quali sono state recentemente anticipate con un breve trailer del prossimo major update gratuito.

La produzione indipendente che ha conquistato il cuore di moltissimi giocatori durante l'anno che si appresta a concludersi (di cui vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Cult of the Lamb dedicata all'iconico agnellino) continua a sfornare grandi contenuti. Come raccontatoci in un breve video dalla durata di 18 secondi rilasciato su Twitter, infatti, il tenero e macabro agnellino ha ancora delle novità in serbo per noi.

Ma di cosa si tratta esattamente? Le informazioni attinenti al major update gratuito di Cult of the Lamb sono poche e limitate, per il momento, all'introduzione del sistema di attacchi pesanti che verrà introdotto con il suddetto aggiornamento. Queste nuove mosse verranno introdotte per ogni singola tipologia di arma, il che andrà ad arricchire non di poco un gameplay ampio e variegato già di suo.

Si tratta di un'introduzione che saprà sicuramente fare la felicità dei giocatori che hanno avuto modo di cimentarsi e calarsi in un'esperienza videoludica molto originale. Inoltre, l'introduzione di nuovi contenuti potrebbe invogliare a vestire nuovamente i panni del "simpatico" agnellino, soprattutto in vista delle diverse novità che sembrerebbero essere in arrivo.

Cosa accompagnerà il cambio al sistema di mosse delle armi non è ancora noto ma, ciò nonostante, sembrerebbe che il 2023 sarà il momento di tanti nuovi contenuti, soprattutto in seguito alla recente conclusione del blood moon festival in Cult of the Lamb.