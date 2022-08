Cult of the Lamb: i trucchi per gestire al meglio la propria setta

Cult of the Lamb è il gioco in cui vestiamo i panni di un agnello sacrificale divenuto leader di una setta religiosa. Tra la gestione del nostro accampamento e le spedizioni nella foresta, il titolo sviluppato da Massive Monster possiede due anime ugualmente importanti. Ecco alcuni trucchi di Cult of the Lamb per diventare il perfetto capo del culto.

Prestate attenzione alla crescita del vostro insediamento

Completando quest, esplorando la foresta circostante e proseguendo nella storia, sempre più seguaci si uniranno al vostro culto. Sebbene i vostri adepti siano una fonte di risorse indispensabile per mantenere attivo il campo, rappresentano anche bocche da sfamare e a cui dare un letto per dormire. In virtù di questo, risulta fondamentale prestare molta attenzione alla continua gestione dell'accampamento: fate in modo che non risulti troppo affollato o, al contrario, che le risorse spese per potenziarlo siano inutili al fine di ospitare più alleati.

Sacrificate gli agnelli più anziani

Ebbene sì. Da leader del culto quali siete, avrete la possibilità di sacrificare i vostri seguaci per garantire più Devozione e sviluppare così la setta. In Cult of the Lamb gli agnelli crescono e invecchiano, lasciando così il lavoro e diventando un peso inutile per voi: sfruttate queste povere anime per compiere sacrifici in nome del vostro Dio.

Visitate periodicamente i Totem

La Devozione è la valuta principale del Culto, utile a progredire ed evolvere l'organizzazione che fa capo a voi come leader. Nel corso dell'avventura incontrerete alcuni NPC al di fuori del vostro campo, in location specifiche che potrete tornare a visitare. Spostandovi in queste zone di tanto in tanto potrete raccogliere gratuitamente della Devozione raccolta in un totem.

Non allontanatevi per troppo tempo

Naturalmente, Cult of the Lamb vi permette anche di addentrarvi nella foresta per esplorarla in livelli generati casualmente. Tuttavia, una delle caratteristiche del gioco consiste nel passare del tempo: uscire a sconfiggere mostri e raccogliere materiali, infatti, occuperà spesso più di un'intera giornata. In questo lasso di tempo l'accampamento potrebbe risentire della mancanza del proprio leader, e saltare i sermoni durante i quali guadagnare esperienza. Una buona scelta è partire durante la mattina, dopo aver fatto una riunione, per tornare così durante le ore finali del giorno successivo e riuscendo a predicare per due giorni.

Ora siete finalmente pronti per amministrare il vostro personale culto religioso. Prima di inginocchiarvi al Dio lovecraftiano di turno, però, date un'occhiata alla recensione di Cult of the Lamb.