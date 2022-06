Cult of the Lamb: il video del Devolver Direct fissa la data d'uscita su PC e console

In coincidenza dello spassoso Devolver Direct di giugno, i ragazzi di Massive Monsters hanno svelato la data di lancio ufficiale dell'action adventure Cult of the Lamb su PC e console.

In Cult of the Lamb dovremo vestire i panni di un agnello sacrificale che, dopo essere stato "redento" da un'entità oscurà, dovrà ripagare il debito andando a caccia dei falsi progeti che infestano la sua dimensione a tinte horror-cartoonesche.

Nel corso dell'avventura avremo modo di esplorare le diverse regioni che compongono questo microcosmo pieno di attività da svolgere: progredendo nella storia sarà possibile reclutare adepti, edificare strutture votive e dare vita a un vero e proprio culto, con tutti i risvolti morali che possiamo facilmente intuire.

A prescindere dalla bontà o dalla malvagità delle scelte compiute e dall'allineamento (im)morale delle proprie azioni, il nostro alter-ego potrà acquisire abilità, poteri ed equipaggiamenti che, a detta dei suoi autori, renderanno sempre varia l'esperienza di gioco.

La commercializzazione di Cult of the Lamb è prevista per l'11 agosto su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in versione ottimizzata per le console Sony e Microsoft di ultima generazione.