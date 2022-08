Cult of the Lamb, nuovo video: i quattro Vescovi affrontano l'agnellino blasfemo

Per celebrare l'avvenuta apertura dei preordini di Cult of the Lamb, Devolver Digital ci propone un nuovo video gameplay interamente dedicato ai quattro Vescovi, le entità che oseranno sfidare il supremo volere dell'impavido e blasfemo agnellino sacrificale dell'ultima avventura a tinte gestionali di Massive Monster.

Ciascuno dei quattro pastori di anime dell'Antica Fede avrà in serbo diverse sorprese per fermare la crociata portata avanti dal nostro (un tempo mansueto) alter-ego. Nel corso dell'avventura dovremo perciò aiutare l'agnellino a strappare adepti alla fede professata dai quattro Vescovi servendoci delle armi, delle maledizioni e dei potenziamenti acquisiti lungo il cammino.

Col passare delle ore di gioco assisteremo alla trasformazione del nostro personaggio che, redento da un'entità oscura pochi istanti prima di essere sacrificato, dimostrerà la sua riconoscenza nei confronti del demone salvatore: starà però ai giocatori capire fino a che punto spingersi per soddisfare la sete inesauribile di anime di questa creatura sovrannaturale, decidendo di volta l'allineamento morale delle proprie azioni.

L'opera di evangelizzazione dell'agnello protagonista di Cult of the Lamb inizierà ufficialmente l'11 agosto, contestualmente al lancio del nuovo horror cartoonesco di Devolver Digital su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in versione ottimizzata per le console Sony e Microsoft di ultima generazione. Per saperne di più su questa originale avventura venata di elementi gestionali, qui trovate la nostra anteprima di Cult of the Lamb.