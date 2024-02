La cultura nordica invade Milano con I Boreali Nordic Fest da venerdì 1 a domenica 3 marzo

La cultura nordica si appresta a invadere la città di Milano, con un intero weekend dedicato a letteratura, cinema, attualità e musica dei paesi del Nord Europa.

Da venerdì 1 a domenica 3 marzo, torna infatti per la sua decima edizione I Boreali, festival ideato e organizzato dalla casa editrice Iperborea, in collaborazione con il Teatro Franco Parenti e con il patrocinio del Comune di Milano. Per l’occasione, anche la redazione di Everyeye.it è pronta ad accompagnarvi alla scoperta dell’affascinante Nord.

Videogiochi

Sabato 2 marzo alle 18, i nostri Giuseppe Arace e Alessandro Bruni saliranno sul palco del Teatro Franco Parenti per raccontare il legame tra mitologia norrena e videogiochi. Come noto, negli ultimi anni la furia del Ragnarök, le macchinazioni di Odino e le sale del Valhalla hanno fatto la fortuna di produzioni videoludiche da oltre venti milioni di copie vendute. Ai Boreali, i responsabili editoriali della sezione gaming di Everyeye.it esplorano le più suggestive declinazioni di questo incontro tra saghe millenarie e tecnologia high-end. L’avvento del Fimbulwinter diviene così il palco scelto da God of War: Ragnarök per raccontare un intenso rapporto padre-figlio, la minuziosa ricostruzione della cultura vichinga trasforma Assassin’s Creed Valhalla in un inaspettato strumento didattico, mentre il visionario viaggio nel Valheim messo in scena da Hellblade: Senua’s Sacrifice si tramuta nell’acclamata rappresentazione di una mente afflitta da una grave forma di psicosi, in attesa dell’uscita di Senua’s Saga Hellblade 2.

Letteratura

Organizzato dalla casa editrice Iperborea, I Boreali Nordic festival è l’occasione perfetta per incontrare e scoprire le opere di talentuosi autori nordici. Si parte con un evento inaugurale con ospite Patrik Svensson, (Nel segno dell’anguilla – Guanda, L’uomo con lo scandaglio – Iperborea). Nei due giorni successivi si prosegue con il norvegese Tore Renberg (La mia Ingeborg – Fazi Editore), lo scozzese Malachy Tallack (Il grande Nord – Iperborea), l’acclamata autrice per ragazzi Jenny Jägerfeld (La mia vita dorata da re, La mia morte gloriosa col botto, Grande, bro!, tutti editi da Iperborea), la svedese Ia Genberg (I dettagli – Iperborea) e Kader Abdolah, scrittore di origine iraniana fuggito in Olanda in seguito a persecuzioni politiche.

Attualità, cinema e cultura

Ai Boreali 2024 si parla anche del destino dell’Artico, grazie un panel organizzato in collaborazione con il Post e con ospite il giornalista Eugenio Cau. Con l’assegnazione del Premio Nobel per la Letteratura, spazio a una rassegna dedicata alle opere di Jon Fosse, mentre Roberto Pagani (Un italiano in Islanda, sui social) propone un viaggio attraverso le grandi saghe islandesi. Le sale del Cinemino di Milano sono inoltre pronte a ospitare speciali proiezioni dei tre lungometraggi nordici Sick of myself, Godland e Foglie al vento.

Laboratori

I laboratori organizzati in collaborazione con l’Istituto Culturale Nordico consentono al pubblico di cimentarsi con le basi delle lingue nordiche, con lezioni di islandese, svedese, norvegese, danese e finlandese, mentre per i più piccoli, spazio a letture animate e laboratori creativi ispirati alle storie dei Miniborei, collana di Iperborea dedicata a giovani lettori e lettrici, e al catalogo della casa editrice Babalibri.

Musica e nordic brunch

Nel weekend, GUD Milano allestisce un gustoso nordic brunch dalle 12 alle 14.30, mentre nella serata di sabato si potrà ballare con l’esibizione della musicista svedese Stella Explorer e il dj set allestito dal produttore norvegese Bjørn Torske. Domenica 3 marzo sarà invece il cantautore italiano Dente a intrattenere il pubblico, con il reading musicale Iperbolica. Letture e canzoni tra le stelle e il mare.

Biglietti e programma

Sul sito ufficiale del festival è disponibile il programma integrale de I Boreali 2024. È possibile acquistare i biglietti (3,5 euro per gli incontri; 5 euro per i laboratori; 15 euro per il concerto), tramite la biglietteria online del Teatro Franco Parenti. Vi aspettiamo! Per tutti i dettagli sul talk e gli altri appuntamenti vi rimandiamo ai canali social de I Boreali Nordic Festival Facebook @iborealinordicfestival e Instagram @iboreali). La prevendita dei biglietti è disponibile online sul sito del Teatro Franco Parenti al prezzo di 3.50 euro.