Cultura Pop! oggi alle 14.00 la redazione risponde alle vostre domande

Giornata di Q&A POP in compagnia della redazione di Everyeye. Nel primo pomeriggio sarà possibile interagire con i nostri redattori per parlare dei temi più caldi nel mondo dell'intrattenimento, dal cinema alle serie tv sfociando poi nell'anime e nei fumetti. Un'altra importante occasione sul canale Twitch di Everyeye.

L'appuntamento è per le ore 14.00 e fino alle 16.00 avrete la possibilità porre i quesiti che riterrete più importanti spaziando in lungo e in largo nel mondo dell'intrattenimento. Affronteremo insieme a voi l'attualità del mondo del cinema, caratterizzata in questi giorni dall'inizio del Festival di Cannes e dall'imminente uscita di Top Gun: Maverick, il sequel del cult anni '80 con protagonista di nuovo Tom Cruise al fianco di Jennifer Connelly e Miles Teller.



Non tralasceremo nemmeno il mondo delle serie tv, dopo le ultime novità su She Hulk, con la pubblicazione del trailer e del poster della serie del Marvel Cinematic Universe che sta già facendo discutere i fan. Senza contare l'annuncio dell'uscita della quarta stagione di Westworld, in programma su Sky Italia.



Approfondiremo inoltre le tematiche del mondo dei fumetti, con tutte le ultime novità del settore.