Le cupe ambientazioni di Chernobylite in 30 minuti di video di gioco

Gli sviluppatori polacchi di The Farm 51 ci propongono un'interessante video dimostrazione di Chernobylite con mezz'ora di scene di gioco inedite che tratteggiano l'esperienza ludica della loro avventura horror ambientata nella Zona di Alienazione, la regione della centrale nucleare di Chernobyl.

Il titolo ci calerà nei panni di un manipolo di esploratori che, interessati agli effetti provocati al tessuto sociale delle persone che abitavano in quell'area e a Madre Natura dall'esplosione della centrale avvenuta nel 1986, sfideranno le radiazioni per scoprire se la catastrofe, come suggerito dalle leggende locali, ha contribuito ad aprire un varco verso una nuova e terrorizzante dimensione.

Per dar forma al progetto, gli sviluppatori si sono recati nella Zona di esclusione di Chernobyl per effettuare sul campo delle scansioni tridimensionali degli edifici e delle ambientazioni naturali e servirsi della tecnologia di Thorskan (la stessa di Get Even) per realizzare tramite Unreal Engine 4 un mondo di gioco che rasenti il fotorealismo.

L'uscita di Chernobylite è prevista nella seconda metà del 2020 su PC: in base ai fondi ottenuti nel corso della campagna di raccolta fondi di Kickstarter, gli autori di The Farm 51 decideranno o meno di portare il titolo anche su console, presumibilmente PlayStation 4, Xbox One e, perchè no, PS5 e Xbox Scarlett.