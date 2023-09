Cuphead accoglie l'Anniversary Update: è gratis, ma solo su PC e Xbox

Dopo oltre due milioni di copie vendute per Cuphead: The Delicious Last Course, gli sviluppatori di Studio MDHR hanno ancora qualche sorpresa per il pubblico.

Per festeggiare il sesto anniversario di Cuphead, la software house ha infatti deciso di offrire in regalo un inaspettato aggiornamento. Battezzato per l'appunto Anniversary Update, il contenuto sarà disponibile a partire da venerdì 29 settembre, in maniera completamente gratis, ma in esclusiva su ecosistema Microsoft. Almeno per il momento, infatti, l'update sarà pubblicato soltanto su PC, Xbox Series X|S e Xbox One.

Ma quali sono i contenuti dell'Anniversary Update di Cuphead? L'aggiornamento offre un ricco viaggio dietro le quinte del run and gun di Studio MDHR. Il videogioco ispirato all'animazione degli anni Trenta accoglie infatti una ricca selezione di video e oltre un centinaio di artwork risalenti al periodo di sviluppo del fortunato Indie. Incluso nell'aggiornamento è presente anche la colonna sonora integrale di Cuphead, oltre a ulteriori sorprese.



Dopo aver lanciato l'Edizione Limitata di Cuphead la scorsa primavera, Studio MDHR non ha ancora annunciato quale sarà il suo prossimo gioco. Si tratterà di Cuphead 2 oppure il team di sviluppo deciderà di cimentarsi con una nuova IP? Per saperne di più, non resta altro da fare che attendere!