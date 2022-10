Cuphead: annunciata la data per l'edizione fisica con un fantastico trailer

Ci ha messo molto tempo per divenire realtà, ma Studio MDHR ha confermato ufficialmente l'uscita di Cuphead in edizione fisica per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. A mancare era solo una data definitiva per la versione scatolata dell'iconico platform shooter, ma ora gli sviluppatori hanno rivelato anche questo dettaglio.

Attraverso un nuovo, spettacolare trailer che cattura appieno lo stile e le atmosfere del gioco, oltre a mostrare stralci di alcune delle sue memorabili boss fight, Studio MDHR conferma che le edizioni retail di Cuphead saranno disponibili a partire dal 6 dicembre 2022, con distribuzione per le versioni standard presso tutti i principali rivenditori. Oltre al disco/cartuccia, la confezione avrà al suo interno anche il DLC The Delicious Last Course, sei carte collezionabili Cuphead Funnies, la tessera d'iscrizione al Cuphead Club ed un artwork interno.

iam8bit produrrà inoltre anche una Collector's Edition del gioco, già disponibile per il pre-order attraverso il proprio sito ufficiale: oltre a tutti i contenuti della versione standard, la Collector's offrirà anche una piccola music box ed una marionetta raffigurante Cuphead. Dopo cinque anni di attesa, tutti gli amanti del formato retail potranno aggiungere nella propria collezione una delle più acclamate produzioni indie in circolazione, resa ancora più memorabile dal DLC la scorsa estate.

A tal proposito, leggete appunto la nostra recensione di Cuphead The Delicious Last Course per scoprire perché si tratta di un DLC capolavoro.