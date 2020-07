Cuphead: in arrivo un corposo aggiornamento con contenuti esclusivi per Xbox One

Cuphead è ora disponibile anche su PlayStation 4, il gioco di Studio MDHR è così uscito su tutte le principali piattaforme dopo un periodo di esclusiva temporale su Xbox One e PC. Il team non ha dimenticato i sostenitori della prima ora e per questo ha annunciato un corposo aggiornamento gratuito per la versione Xbox.

La compagnia fa sapere di aver iniziato le fasi di pianificazione di un massiccio aggiornamento esclusivo per la versione Xbox One, questo update introdurrà gallerie fotografiche con artwork e bozzetti, dietro le quinte con il commento degli sviluppatori e la colonna sonora originale. Nessuna data è stata fornita e Studio MDHR ha voluto mettere in chiaro che "la pianificazione di questo aggiornamento è appena iniziata" facendo capire che probabilmente non arriverà prestissimo.

Durante l'evento Summer Game Fest con Geoff Keighley del 28 luglio, Studio MDHR ha voluto anche ricordare di essere al lavoro sul DLC The Delicious Last Course, anche questo è del tutto privo di una finestra di lancio e arriverà solamente "quando sarà pronto", nessuna certezza sul lancio nel corso del 2020 o su un possibile slittamento della pubblicazione al 2022, sappiamo però che arriverà in contemporanea su tutte le piattaforme, ovvero PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.