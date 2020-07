Cuphead in arrivo su PS4, annuncio previsto per oggi?

Sembra che Cuphead sia in dirittura di arrivo su PlayStation 4: la pagina del gioco è stata scoperta sul PlayStation Store anche se al momento provando a cliccare sull'icona del gioco si ottiene solamente un messaggio di errore.

Un leak vero e proprio dunque, che potrebbe essere collegato ad uno speciale annuncio di Geoff Keighley in programma oggi pomeriggio alle 17:00 (ora italiana) con "aggiornamenti da parte di uno degli studi indipendenti più amati"... che il team in questione sia proprio Studio MDHR?

La compagnia potrebbe approfittare di questo appuntamento della Summer Game Fest 2020 per annunciare l'arrivo di Cuphead su PlayStation 4 e magari per svelare nuovi dettagli sul DLC The Delicious Last Course. Ne sapremo di più oggi pomeriggio, ma le probabilità che il reveal riguardi Cuphead sono decisamente alte.

Ricordiamo che il gioco ha fatto la sua comparsa inizialmente su Xbox One e PC nel 2017 per poi arrivare nella primavera del 2019 anche su Nintendo Switch, riscuotendo un notevole successo di pubblico e critica sin dal lancio. In molti si aspettano un sequel di Cuphead ma i tempi non sembrano essere maturi, con lo studio ancora al lavoro sul primo DLC.

Lo sapevate? Netflix sta lavorando su The Cuphead Show, serie animata ispirata proprio al gioco e realizzata con uno stile che richiama quello dei cartoon degli anni '30.