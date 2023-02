Cuphead batte God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West agli Annie Awards!

Non ci sono poligoni che tengano dinanzi alla magnificenza delle animazioni di The Delicious Last Couse, DLC di Cuphead lanciato nel corso del 2022. I ragazzi di Studio MDHR hanno conquistato la giuria degli Annie Awards e battuto l'agguerrita concorrenza di produzioni più blasonate.

Si è svolta ieri, presso la Royce Hall dell'Università della California, la cinquantesima edizione degli Annie Awards, che da mezzo secolo premiano e celebrano le eccellenze nell'animazione. Nel 2014 è stata istituita una nuova categoria specificamente indirizzata alle animazioni dei personaggi nei videogiochi, ed è qui che ha dominato il DLC di Cuphead, che nella nostra recensione abbiamo definito un capolavoro.

I membri dell'ASIFA-Hollywood hanno consegnato l'Outstanding Achievement for Character Animation in a Video Game nelle mani di Chad Moldenhauer e Hanna Abi-Hanna di Studio MDHR, preferendo The Delicious Last Course a giochi come God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West, anch'essi in lizza. S'interrompe quindi la scia positiva di Sony PlayStation, che si era portata a casa il medesimo premio nel 2022 con Ratchet & Clank Rift Apart e nel 2021 con Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Per dovere di cronaca, segnaliamo che la statuetta per il miglior film d'animazione dell'anno se l'è portata a casa il Pinocchio di Guillermo del Toro, che ha battuto il Gatto con gli Stivali 2 - L'ultimo desiderio, Il Mostro dei Mari, Red e Wendell & Wild. Bob's Burger è stata eletta miglior serie d'animazione per adulti a discapito di Harley Quinn e Rick & Morty, mentre Avatar: La Via dell'Acqua è stato premiato per le migliori animazioni dei personaggi nell'ambito del cinema live action. Trovate a questo indirizzo la lista con tutti i candidati e i vincitori degli Annie Awards 2023.