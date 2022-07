Cuphead: come accedere al DLC The Delicious Last Course

The Delicious Last Course, l'attesissimo DLC di Cuphead, è finalmente disponibile, pronto per intrattenere i fan del gioco originale con una serie di nuovi livelli e sfide adrenaliniche in grado di elevare ulteriore la già elevata qualità dell'amato Run and Gun firmato Studio MDHR.

La qualità è tale che nella nostra recensione di Cuphead The Delicious Last Course lo abbiamo definito un "DLC capolavoro". Se dunque non vedete l'ora di buttarvi tra le grinfie dei nuovi, temibili boss pensati dagli autori, sapete come accedere al contenuto aggiuntivo una volta ottenuto? Avviare The Delicious Last Course è semplicissimo, e basterà semplicemente aver superato la prima area del titolo base (oppure aver già finito Cuphead).

Come avviare The Delicious Last Course

Per avviare l'espansione, una volta completato il primo mausoleo, bisogna recarsi dal Traghettatore accanto alla barchetta di legno che compare sulla mappa dopo aver liberato Miss Chalice e ricevuto da lei la vostra prima Super Mossa. A quel punto basterà soltanto parlare al Traghettatore per dare inizio al DLC, arrivando ad una nuova isola contenenti i livelli inediti di The Delicious Last Course.

Se invece volete ritornare al mondo di gioco di Cuphead base, anche qui il passaggio è velocissimo: vi basterà interagire di nuovo con il barcaiolo che vi lascerà in una delle isole principali a vostra scelta. Ricordate infine che potrete spostarvi liberamente tra gli scenari del gioco standard e quelli del DLC senza alcun tipo di problema o penalizzazione.

E già che ci siamo, potete ripercorrere la storia di Cuphead in 5 minuti, così da essere ancora più preparati per i nuovi contenuti realizzati da Studio MDHR.