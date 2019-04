Cuphead: come sbloccare i nuovi boss segreti su Switch, Xbox One e PC

Il nuovo aggiornamento 1.2 di Cuphead ha introdotto le novità della versione Switch del gioco anche su Xbox One e PC, tra cui 3 boss segreti inediti da affrontare nel corso dell'avventura. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarli.

I nuovi boss segreti di Cuphead possono essere sbloccati durante alcune boss fight specifiche, eseguendo un certo tipo di azioni. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Come sbloccare i nuovi boss segreti di Cuphead

Ravanello

Il primo boss segreto potrà essere sbloccato nel livello Gli ortaggiosi. Quando sarà l'ora di affrontare la Cipolla gigante, non attaccatela: evitate i suoi colpi e attendere fino a quando non comparirà un Ravanello furioso. Per completare lo stage non vi resta che sconfiggere la Carota gigante e il Ravanello che avete fatto comparire.

Marionetta

Il secondo boss segreto può essere sbloccato durante lo scontro con Gigio Prodigio. Affrontatelo normalmente fino alla terza fase (quella in cui vi scansionerà). Alla fine di questa fase restringetevi alla vostra forma più piccola, così da spingere Gigio Prodigio a creare una Marionetta gigante che vi sparerà addosso dei proiettili. Sconfiggete Gigio e la Marionetta per completare il livello.

Marito e moglie

Il terzo boss segreto andrà sbloccato durante lo scontro con Brunilde Butterfly. Ignorate la donna e concentrate i vostri attacchi sul cuore volante. Saltando sulla piattaforma angelica alla vostra sinistra, dopo alcuni istanti sentirete un "crack". Adesso dovrete ripetere le stesse azioni con il cuore e l'angelo presenti alla vostra destra. Dopo averlo fatto, il tetto cadrà sopra al marito di Sally che riapparirà nella fase seguente per aiutare la moglie. Sconfiggeteli per completare il livello.

