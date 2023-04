Cuphead disegnato da Yoshitaka Amano: il maestro in azione nel video di Studio MDHR

L'incontro tra Final Fantasy e Cuphead con lo splendido artwork di Yoshitaka Amano prosegue con il video dietro le quinte pubblicato da Studio MDHR per celebrare questa collaborazione speciale con il maestro giapponese.

Lo splendido bozzetto realizzato dal leggendario artista che ha dato forma alla maggior parte degli artwork più iconici della saga di Final Fantasy rielabora le atmosfere di Cuphead per dare vita a un singolare "crossover stilistico" tra il platform dei fratelli Moldehnauer e la serie JRPG di Square Enix.

L'artwork di Yoshitaka Amano con Cuphead, Mugman e Ms. Chalice nello stile artistico di Final Fantasy impreziosisce la copertina della versione retail giapponese di Cuphead, comprensiva della colonna sonora e disponibile da pochi giorni per la gioia dei collezionisti e dei fan della serie.

Prima di lasciarvi al video dietro le quinte che ripercorre il lavoro svolto dal maestro Amano per realizzare l'artwork celebrativo della versione fisica di Cuphead appena distribuita in Giappone, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Cuphead The Delicious Last Course, la nuova espansione del platform culto di Studio MDHR disponibile dallo scorso anno su PC, PlayStation, Xbox e Switch.