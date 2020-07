Cuphead è disponibile su PS4 da oggi! Il trailer d'annuncio in stop motion

Le indiscrezioni circolate in rete questa mattina, a quanto pare, si sono rivelate veritiere. Nel corso di una nuova diretta del Summer Game Fest condotta da Geoff Keighley, è intervenuta Maja Moldenhauer di Studio MDHR per annunciare che Cuphead è in arrivo su PlayStation 4 nel corso della giornata odierna al prezzo di 19,99 euro!

Nel momento in cui vi scriviamo, il platform ispirato ai cartoni animati degli anni '30 non risulta ancora essere disponibile su PlayStation Store, ma siamo sicuri che sia solo una questione di tempo. Nel frattempo potete ammirare il trailer con il quale è stato annunciato l'arrivo di Cuphead su PlayStation 4, che include un simpatico inserto realizzato con la tecnica dello stop motion: lo trovate in cima a questa notizia, buona visione!

La nuova versione del gioco va così ad affiancarsi a quelle già disponibili sul mercato, ovvero Xbox One, PC, Mac e Nintendo Switch. Se non avete mai avuto l'opportunità di giocarlo fino ad oggi e volete saperne di più, allora vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Cuphead. A margine dell'annuncio di Cuphead su PS4, Maja Moldenhauer ha anche confermato che il già annunciato DLC The Delicious Last Course, sarà disponibile dal day-one in contemporanea su tutte le piattaforme.