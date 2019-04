Cuphead disponibile su Switch: trailer di lancio e analisi di Digital Foundry

Dopo aver arricchito enormemente con la sua presenza la libreria Xbox e PC Windows 10, Cuphead, l'apprezzatissimo run-and-gun sviluppato da Studio MDHR, è disponibile da oggi anche su Nintendo Switch. Per l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Il filmato ci mostra alcune brevi sequenze di gioco dell'ostico action-platformer che, secondo i suoi stessi sviluppatori, troverà da oggi il suo habitat naturale arrivando sulla console ibrida della casa di Kyoto (di cui si sta vociferando il possibile arrivo di una versione Pro da lanciare durante la prossima generazione videoludica).

In aggiunta, potete consultare in calce all'articolo la video analisi di Digital Foundry che ha preso in esame il port effettuato per Switch. Stando al resoconto fornitoci dagli esperti tech, lo studio di sviluppo ha lavorato egregiamente in questo caso, riuscendo nell'intento di trasporre l'esperienza fornita da Cuphead senza nessun tipo di compromesso di natura tecnica. Si tratta in definitiva di un port "oltre le aspettative", secondo Digital Foundry.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Cuphead è disponibile ora su PC Windows 10, Xbox One e Switch. Sulla console Nintendo sono incluse anche alcune funzionalità Xbox Live. Se siete curiosi di approfondire ulteriormente il titolo di Studio MDHR, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Cuphead per Switch.