Cuphead: il DLC rimandato al 2020 per evitare crunch time e assicurare la miglior qualità

Se siete tra i numerosi fan di Cuphead, avrete ormai tristemente appreso dello slittamento della finestra di lancio di The Last Delicious Course, il DLC con cui il run 'n gun di Studio MDHR si arricchirà di una nuova isola da esplorare, nuovi temibili boss e persino un personaggio giocabile inedito che affiancherà Cuphead e Mugman.

Gli sviluppatori hanno voluto esporre i motivi che hanno spinto lo studio a rinunciare a lanciare l'espansione nel 2019, ed attendere quindi il prossimo anno. Alla base di questa scelta ci sono due ragioni principali: il voler evitare di innescare il cosiddetto crunch time, mantenendo così un sano ambiente di sviluppo, e la volontà di assicurare la miglior qualità possibile per i giocatori che attendono trepidamente il contenuto aggiuntivo.

"Sebbene abbiamo annunciato inizialmente una release per il 2019 per The Delicious Last Course, la nostra principale priorità è quella che questa nuova avventura rispetti il meticoloso livello di qualità a cui miriamo sempre. Vogliamo assicurarci che la prossima avventura si integri al meglio nel mondo di Cuphead e che sia pieno di momenti piacevoli e di sorpresa per i giocatori.

Inoltre, lo sviluppo del gioco principale ci ha insegnato molte cose riguardo all'importanza di lavorare in un ambiente che sia il più sano e sostenibile possibile per il nostro team. Non è stata una decisione semplice da prendere, ma siamo certi che il tutto renderà possibile un'esperienza complessivamente migliore".

Cuphead è disponibile ora su PC Windows 10, Xbox One e Nintendo Switch, con l'espansione The Delicious Last Course (a cui sta lavorando uno storico animatore Disney) che arriverà su tutte le piattaforme nel corso del 2020