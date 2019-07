Cuphead: il DLC The Delicious Last Course esce nel 2020, nuovo teaser trailer

I talentuosi sviluppatori di Studio MDHR hanno pubblicato un nuovo breve teaser trailer dedicato al DLC di Cuphead, The Delicious Last Course, che promette di introdurre tutta una serie di succose novità con cui tornare a divertirsi con l'acclamato run 'n gun stilisticamente ispirato ai cartoon degli anni '30.

Il filmato, a cui come di consueto potete dare uno sguardo in cima alla notizia, mette fugacemente in mostra alcune delle ambientazioni e dei boss inediti che troveremo all'interno del contenuto aggiuntivo, i quali certamente sapranno mettere a dura prova le nostre abilità da giocatori. Tra le novità avremo anche un nuovo personaggio giocabile, Ms. Chalice, che andrà quindi ad affiancare i già noti Cuphead e Mugman.

Interessante notare come in coda al filmato venga finalmente annunciata la finestra di lancio dell'espansione: The Delicious Last Course, che arriverà simultaneamente su tutte le piattaforme di riferimento del gioco, sarà lanciato nel corso del 2020.

Lasciandovi alla visione del teaser trailer, vi ricordiamo che Cuphead è disponibile ora su PC Windows 10, Xbox One e Nintendo Switch. All'espansione del titolo sta persino collaborando uno storico animatore Disney, che negli anni passati ha contribuito alla realizzazione di alcuni tra i più rappresentativi film d'animazione della compagnia, tra cui Aladdin, Il Re Leone e Mulan.