Cuphead: il DLC The Delicious Last Course riceve finalmente la data d'uscita

Dopo diversi anni di sviluppo, i ragazzi di Studio MDHR si sono finalmente sentiti pronti per annunciare la data di lancio di Delicious Last Course, attesissimo DLC di Cuphead.

I fratelli Moldenhauer hanno approfittato della risonanza mediatica garantita dallo show dei Game Awards 2021 per mostrare un nuovo trailer di Cuphead: The Delicious Last Course e fissare la data d'uscita del DLC al 30 giugno 2022. L'ultima volta che ne avevamo sentito parlare, più di un anno fa, era stato rinviato a tempo indeterminato, quindi non possiamo che essere felici di questo aggiornamento.

In The Delicious Last Course, il personaggio di Ms. Chalice si unirà ai già noti Cuphead e Mugman, per accompagnare i giocatori in luoghi mai visti prima alla ricerca di nuove armi e gioielli magici indispensabili per sconfiggere un variopinto cast di boss inediti. L'avventura del DLC, che si preannuncia ardua come il gioco originale, arriverà in contemporanea su tutte le piattaforme di gioco, ossia PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam e GOG.com. Non sembrano essere previste, per il momento, delle versioni specifiche per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, sebbene queste ultime saranno in grado di riprodurlo in retrocompatibilità.